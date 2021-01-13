Son dakika haberi... KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Muratpaşa'da anıldı - Son Dakika

KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın vefatının 9'uncu yıl dönümü dolayısıyla Muratpaşa ilçesindeki Kıbrıs Türk Şehitleri Parkı'nda tören düzenledi.

Törene Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, KKTC Antalya Başkonsolosu Mustafa Kemal Beyazbayram, Türk Ocakları, Kıbrıs Türk Kültür Derneği ve Türkiye Emekli Astsubaylar Derneğinin temsilcileri katıldı. .

Sağanak altında gerçekleştirilen törende konuşan Başkan Uysal, Denktaş'ın çok dirayetli ve kararlı bir lider olduğunu söyledi.

Uysal, "Şükürler olsun ki orada bağımsız bir devletimiz var. Kardeşlerimiz onurla yaşamlarını sürdürüyor. Buna emeği geçen Rauf Denktaş'ı saygı, minnet ve hürmetle anıyorum." dedi.

Başkonsolos Beyazbayram ise Denktaş'ın sadece Kıbrıs Türk halkı için değil, tüm Türklük için özel bir isim olduğunu ifade etti.

Beyazbayram, "Bugün Orta Asya'dan Balkanlar'a kadar her yerde Denktaş'ı herkes bilir, sever ve sayar. Ayrıca Anadolu'da da Denktaş'ın saygın yeri vardır." diye konuştu.

Denktaş, Dr. Fazıl Küçük ve Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinde şehit olanlar için edilen duaların ardından tören sona erdi.