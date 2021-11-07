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Son dakika haberi: Klima motorları arasına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Son dakika haberi: Klima motorları arasına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

07.11.2021 12:15
Son dakika haberi: Klima motorları arasına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Son dakika haberi... Adıyaman'da, klima motorları arasında kalarak sıkışıp mahsur kalan yaramaz kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Adıyaman'da, klima motorları arasında kalarak sıkışıp mahsur kalan yaramaz kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Yenipınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bir binanın klima motorları arasına girerek sıkışan kediyi fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kedi sıkıştığı yerden çıkarılarak kurtarıldı. Her hangi bir yaralanması bulunmayan kedi daha sonra serbest bırakıldı. - ADIYAMAN

Son dakika haberi: Klima motorları arasına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Son dakika haberi: Klima motorları arasına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Klima motorları arasına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika


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