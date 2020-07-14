Son dakika haberi... KMTSO Başkanı Balcıoğlu: "Şirketlerimiz büyüdükçe ekonomimiz de büyüyor" - Son Dakika

Son dakika haberi... KMTSO Başkanı Balcıoğlu: "Şirketlerimiz büyüdükçe ekonomimiz de büyüyor"

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında listeye giren Kahramanmaraş şirketlerini tebrik ederek, "Şirketlerimiz büyüdükçe ekonomimiz ve istihdam imkanlarımız da büyüyor" dedi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında listeye giren Kahramanmaraş şirketlerini tebrik ederek, "Şirketlerimiz büyüdükçe ekonomimiz ve istihdam imkanlarımız da büyüyor" dedi.

Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp çöktü
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı


İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) sanayi sektörünün en önemli verilerini oluşturan " Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasının sonuçları açıklanırken, listeye Kahramanmaraş'tan 11 şirket girmeyi başardı.


KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından gerçekleştirilen 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019 Araştırması'na göre geçen yıla göre 2 firma aratarak Kahramanmaraş'tan 11 firmanın ilk 500 firma arasında yer aldığını söyledi.


Listede yer alan firmaları tebrik eden Balcıoğlu, "Kahramanmaraşlı sanayicilerimiz tüm gücüyle Türkiye'nin ve Kahramanmaraş'ın ekonomik ve sosyal kalkınması için çalışıyor, üretiyor, ihracat yapıyor. Covid-19 salgını sürecinde dahi istihdamını düşürmeyen, üretim ve ihracatını sürdürmek için gayret gösteren, pazar arayışlarını artıran şirketlerimizi gönülden tebrik ediyorum. Hiç şüphe yok ki, şirketlerimiz büyüdükçe ekonomimiz ve istihdam imkanlarımız da büyüyor. Kahramanmaraş'ın gerçek manada kalkınması ve yüksek katma değerli üretimle insanımıza daha iyi bir gelecek sunması büyük şirketlerimizin sayısının artmasına bağlı" dedi.


Kahramanmaraş'tan listeye geçen yıl 9 şirketin girdiğini ifade eden Balcıoğlu, "Bugün, ekonomide yeni kahramanlık hikayeleri yazan bu şirketlerimiz, her türlü zorluğa karşın çalışarak, üreterek Türkiye'nin ve Kahramanmaraş'ın gücüne güç katmışlardır. Kahramanmaraş, büyük şirketler kategorisinde ilk 1000'de en çok şirketi olan illerde 8. sırada yer alıyor. Geçen yıl ilk 500'de 9 şirketimiz vardı. Bu sene 2 yeni firmamız dahil oldu ve 11 firmamız en büyükler arasında yer aldı. Bu yeni firmalarımızı da özellikle kutluyorum. İstanbul Sanayi Odası'nın her yıl yayınladığı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında, Kahramanmaraş'tan listeye girme başarısını gösteren 11 şirketimize gösterdikleri performans ve Kahramanmaraş'a yaşattıkları gurur dolayısıyla ayrı ayrı teşekkür ediyor ve tebriklerimi sunuyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, Kahramanmaraş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 17:40 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi... KMTSO Başkanı Balcıoğlu: 'Şirketlerimiz büyüdükçe ekonomimiz de büyüyor' - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

23:32 Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp çöktü 22:55 Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti 22:53 Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı 22:38 Makas atarak ilerleyen otomobil köprü ayağına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı 22:36 Azerbaycan, Ermenistan'a ait topçu birliğinin yönetim noktasını imha etti 22:29 Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak 22:28 Yunan validen Ayasofya misillemesi: Midilli'deki Valide Camii restorasyonu durdurulsun 21:37 Koronavirüsün kalp hastalığına yol açtığı ortaya çıktı 21:29 Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı 19:18 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 14:58 Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp çöktü
23:32
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
22:55
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı
22:53
Makas atarak ilerleyen otomobil köprü ayağına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
22:38
Azerbaycan, Ermenistan'a ait topçu birliğinin yönetim noktasını imha etti
22:36
Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak
22:29
Yunan validen Ayasofya misillemesi: Midilli'deki Valide Camii restorasyonu durdurulsun
22:28
Koronavirüsün kalp hastalığına yol açtığı ortaya çıktı
21:37
Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı
21:29
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
19:18
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 00:02:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... KMTSO Başkanı Balcıoğlu: "Şirketlerimiz büyüdükçe ekonomimiz de büyüyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]