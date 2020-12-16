Son dakika haberi: KMÜ'nün hedefi İHA festivali - Son Dakika

Son dakika haberi: KMÜ'nün hedefi İHA festivali

16.12.2020 16:06
Son dakika haberi: KMÜ'nün hedefi İHA festivali, System.String[]

Son dakika haber... Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Proje ve Teknoloji Transfer Ofisi (KMÜ PTTO) Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Onurhan Gücüş'ün hazırladığı 'İHA (İnsansız Hava Araçları) Tasarım Atölyesi' isimli proje Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Proje ve Teknoloji Transfer Ofisi (KMÜ PTTO) Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Onurhan Gücüş'ün hazırladığı 'İHA (İnsansız Hava Araçları) Tasarım Atölyesi' isimli proje Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Karaman'da oluşturulacak model uçak atölyeleri ile İHA'ların tanıtılması ve kullanımı ile ilgili gençlere eğitim verilmesini öngören proje ile yaklaşık 30 öğrenci ve 20 eğitimciye insansız hava araçlarının üretimi, simülasyon ve uçuş eğitimleri verilecek.

"KMÜ ve Karaman'ın ev sahipliğinde İHA festivali düzenlemeyi hedefliyoruz"

Proje hakkında bilgi veren Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Onurhan Gücüş, "Günümüzde büyük bir önem kazanan insansız hava araçlarının daha yakından tanınması ve kullanımı ile ilgili bilgi sahibi olunması amacıyla böyle bir projeye başladık. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz arasından bu alana ilgi duyanların desteklenmeleri ve ülkemiz için faydalı olabilecek projeler geliştirebilmeleri için kendilerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Ayrıca yalnızca gençlerimizi değil eğitimcilerimizi de bu projeden yararlandırarak projeyi geniş bir tabana yaymayı planlıyoruz. Projenin saha aşamasında, eğitimlerini tamamlayanların kendi yapmış oldukları model uçakları üniversitemiz ve ilimizdeki uygun alanlarda kullanmalarını sağlayacağız. Son aşamada ise KMÜ ev sahipliğinde düzenlenecek bir sivil havacılık festivali ile model uçakların yarıştırılacağı birçok havacılık faaliyetine yer vermeyi planlıyoruz. Projenin hayata geçirilmesinde büyük emeği olan Karaman Milletvekilleri ecep Şeker'e ve Selman Oğuzhan Eser'e çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Proje, KMÜ ve Karaman'ın tanıtımına katkı sağlayacaktır"

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül de, Dr. Öğretim Üyesi Gücüş'ü tebrik ederek, "Son zamanlarda ülkemizde ve dünyada yaygın olarak kullanılan insansız hava araçlarının ilk adımı olarak görülen model uçakların daha yakından tanınması ve kullanılması adına geliştirilen projenin özellikle gençler için son derece faydalı olduğunu düşünüyorum. Projenin ve devamında gerçekleştirilecek olan etkinliklerin, üniversitemiz ve Karaman'ın tanıtımına da olumlu katkı sağlayacağına inanıyorum" şeklinde konuştu. - KARAMAN

Son dakika haberi: KMÜ'nün hedefi İHA festivali

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Transfer, Karaman, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: KMÜ'nün hedefi İHA festivali - Son Dakika


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