Son dakika haberi: 'Kobani finansörü' 91 şüpheli hakkında gözaltı kararı (2) - Son Dakika
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Son dakika haberi: 'Kobani finansörü' 91 şüpheli hakkında gözaltı kararı (2)

12.04.2022 10:03
Son dakika haberi: 'Kobani finansörü' 91 şüpheli hakkında gözaltı kararı (2)

Edinilen son dakika gelişmesine göre ADANA'DA 5 GÖZALTIAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 6-8 Ekim Kobani olaylarının mali yapılanmasında yer aldıkları belirlenen, aralarında HDP'li eski belediye başkan vekilleri, eski belediye başkan yardımcıları, eski parti sayman ve yardımcıları ile eski belediye meclis üyelerinin de bulunduğu...

ADANA'DA 5 GÖZALTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 6-8 Ekim Kobani olaylarının mali yapılanmasında yer aldıkları belirlenen, aralarında HDP'li eski belediye başkan vekilleri, eski belediye başkan yardımcıları, eski parti sayman ve yardımcıları ile eski belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 91 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli operasyonun Adana ayağında belirlenen adreslere eş zamanlı şafak vakti baskınlar yapıldı. Kimlikleri saptanan 5 şüpheli, yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,


Son dakika haberi: 'Kobani finansörü' 91 şüpheli hakkında gözaltı kararı (2)
Son dakika haberi: 'Kobani finansörü' 91 şüpheli hakkında gözaltı kararı (2)
Son dakika haberi: 'Kobani finansörü' 91 şüpheli hakkında gözaltı kararı (2)
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Gözaltı, Kobani, Adana, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: 'Kobani finansörü' 91 şüpheli hakkında gözaltı kararı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: 'Kobani finansörü' 91 şüpheli hakkında gözaltı kararı (2) - Son Dakika
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