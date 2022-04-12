ADANA'DA 5 GÖZALTI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 6-8 Ekim Kobani olaylarının mali yapılanmasında yer aldıkları belirlenen, aralarında HDP'li eski belediye başkan vekilleri, eski belediye başkan yardımcıları, eski parti sayman ve yardımcıları ile eski belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 91 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli operasyonun Adana ayağında belirlenen adreslere eş zamanlı şafak vakti baskınlar yapıldı. Kimlikleri saptanan 5 şüpheli, yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: 'Kobani finansörü' 91 şüpheli hakkında gözaltı kararı (2) - Son Dakika