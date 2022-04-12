Son dakika haberi | Kobani finansörü olduğu belirlenen 91 şüpheliden 46'sı gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Kobani finansörü olduğu belirlenen 91 şüpheliden 46'sı gözaltına alındı

12.04.2022 12:56

Son dakika haber... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında 6-8 Ekim Kobani olaylarının mali yapılanmasında yer aldıkları belirlenen ve haklarında işlem başlatılan 91 şüpheliden 46'sı gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında 6-8 Ekim Kobani olaylarının mali yapılanmasında yer aldıkları belirlenen ve haklarında işlem başlatılan 91 şüpheliden 46'sı gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK silahlı terör örgütü adına ekonomik-mali alan yapılanmasına bağlı olarak banka hesap hareketleri ve MASAK analiz raporları, tanık beyanları, dijital araştırma sonuçları ve HTS analiz raporları incelendi. Terör örgütünün gerek örgütsel faaliyetlerinde kullanılmak gerekse de öldürülen ya da yaralanan terör örgütü mensuplarının ailelerine yardımda bulunmak amacıyla örgüt adına mali kaynak temin ederek örgütsel faaliyette bulunduklarına dair deliller elde edilen 91 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı. 13 ildeki Ankara merkezli soruşturmada şüphelilerin 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet ve "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlarından yakalanması işlemlerine başlandı.

10 yıllık mali veriler incelendi

Edinilen bilgiye göre MASAK Başkanlığınca incelenen 10 yıllık mali veriler ışığında, şüphelilerin HTS baz hareketleri, otel ve yurt dışı giriş çıkış bilgileri ile terör örgütüne müzahir açık kaynak paylaşımları üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan uzman ekip detaylı bir çalışma yaptı. Milyonlarca satır veri, video ve fotoğrafın incelenmesi ile delillendirme çalışmaları yapıldı.

Ayrıca şüpheli isimlerinin ölü olarak ele geçirilen örgüt mensuplarından elde edilen dokümanlarda geçtiği belirlendi.

Karayılan'ın talimatıyla hareket ettikleri belirlendi

Şüphelilerin, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ekonomik yapılanmasında yer aldıkları, örgüt adına kara para akladıkları ve örgüt elebaşlarından Murat Karayılan'ın talimatlarıyla hareket ettikleri belirlendi.

Haklarında işlem başlatılan 91 şüpheliden 46'sı gözaltına alındı.

Gözaltı kararı verilenler arasında, eski HDP'li belediye başkan vekilleri, eski belediye başkan yardımcıları, eski parti sayman ve yardımcıları ile eski belediye meclis üyeleri de bulunuyor.

Şüpheliler arasında silahlı eğitim almış örgüt mensupları ile örgütsel faaliyetleri sonrası yurt dışına çıkan örgüt mensuplarının da bulunduğu tespit edildi.

Belediye gelirleri PKK'ya aktarılmış

MASAK'ın geçmişe dönük mali verileri incelemesi sonucu örgütün 70 milyon lirasının HDP'li belediyeler, ihaleler, şirketler, kripto para, altın ve gümüş kullanılarak aklandığı, gayrimenkuller alındığı, kira gelirlerinin örgüt mensuplarına aktarıldığı tespit edildi. İncelemelerde ayrıca örgütün kırsal alanında faaliyet gösterirken etkisiz hale getirilen teröristlerin yakınları ile cezaevinde bulunan örgüt mensuplarından yaklaşık 500 kişiye sistematik şekilde maddi yardım yapıldığı ortaya çıktı.

Şüphelilerin, Habur Sınır Kapısı'ndan çok sayıda giriş-çıkış kaydının olduğu, çıkan zanlıların terör kamplarında örgütsel eğitim ve talimat aldıkları belirlendi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 240 bin dolar, 2 bin 800 avro, 25 bin lira, bir Kaleşnikof, 3 Kaleşnikof şarjörü, 54 adet fişek, tabanca, av tüfeği, uyuşturucu madde ve çok sayıda örgütsel materyal ele geçirildi.

Son dakika haberi | Kobani finansörü olduğu belirlenen 91 şüpheliden 46'sı gözaltına alındı
Son dakika haberi | Kobani finansörü olduğu belirlenen 91 şüpheliden 46'sı gözaltına alındı
Son dakika haberi | Kobani finansörü olduğu belirlenen 91 şüpheliden 46'sı gözaltına alındı

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Ankara Başsavcılığı, Kobani, Terör, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Kobani finansörü olduğu belirlenen 91 şüpheliden 46'sı gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Kobani finansörü olduğu belirlenen 91 şüpheliden 46'sı gözaltına alındı - Son Dakika
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