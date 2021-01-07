Son dakika haberi | Kobani iddianamesi Ankara kabul edildi: Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ yargılanacak
07.01.2021 15:17
Son dakika gündem haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 6-8 Ekim 2014'te gerçekleştirilen ve Kobani olayları olarak bilinen eylemlerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da arasında bulunduğu 27'si tutuklu 108 kişi hakkında hazırlanan...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 6-8 Ekim 2014'te gerçekleştirilen ve Kobani olayları olarak bilinen eylemlerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da arasında bulunduğu 27'si tutuklu 108 kişi hakkında hazırlanan iddianame Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
(İHA)
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