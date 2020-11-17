Son dakika haberi | KOBİ'ler "Pandemide İhracat Projesi" ile güçlenecek - Son Dakika

Son dakika haberi | KOBİ'ler "Pandemide İhracat Projesi" ile güçlenecek

17.11.2020 10:07
Son dakika haberi | KOBİ'ler

Gelen son dakika haberine göre Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB), Covid-19 salgını sürecinde ihracatçı KOBİ'lerin küresel pazarlarda ortaya çıkan fırsatları dahi iyi değerlendirmesi ve rekabet üstünlüğü sağlaması amacıyla Pandemide İhracat Projesi'ne start verdi.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB), Covid-19 salgını sürecinde ihracatçı KOBİ'lerin küresel pazarlarda ortaya çıkan fırsatları dahi iyi değerlendirmesi ve rekabet üstünlüğü sağlaması amacıyla Pandemide İhracat Projesi'ne start verdi. Demir çelik, hazır giyim, kimya, mobilya ve tekstil sektörlerinde faaliyet gösteren firmalara yönelik hazırlanan projede, pandemi sürecinin getirdiği seyahat ve fiziki birliktelik engeli ile tüketim alışkanlıklarındaki değişimlere odaklanılarak, sistemli ve etkili planlamayla ihracatta sürekliliğinin sağlanması amaçlandı.

Proje 30'ar firma ve üçer aylık etaplarla yürütülecek

AKİB Genel Sekreteri Mehmet Ali Erkan, en fazla 30'ar firma ile üçer aylık periyotlar halinde yürütülecek projeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Sanayi Şube'mizin hazırladığı projede Demir ve Demir Dışı Metaller, Hazır Giyim ve Konfeksiyon, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri, Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri ile Tekstil ve Hammaddeleri birliklerimize üye KOBİ'lerimizin güçlenmesini hedefliyoruz. Firmasına farklı bir gözden bakılarak destek verilmesini isteyen ihracatçılarımızın başvurularını almaya başladık" dedi.

"Firmaların web sayfası ve portallara üyelikleri önemli"

Aralık ayında projenin hızlanacağını kaydeden Erkan, "Katılımcı firmaların ihracatına başlamayı ya da ihracatını artırmayı planladıkları ürünlerin GTİP'lerini ve dünyadaki pazar paylarının belirlenmesini sağlayacağız. Çünkü potansiyel pazarların tespiti, firmaların uluslararası ticarete uygun web sitelerine kavuşturulması, mevcut portallara üyeliklerinin sağlanması büyük önem arz ediyor" diye konuştu.

"AKİB olarak 18 bine yakın ihracatçıya hizmet veriyoruz"

Ekim ayı sonu itibariyle AKİB'in üye sayısının 17 bin 926'ya ulaştığını, bu tabloda Pandemide İhracat Projesi'ne konu olan sektörlerden demir çelikte 5 bin 6, hazır giyimde 880, kimyada 2 bin 858, mobilyada 2 bin 730 ve tekstilde 903 ihracatçıya hizmet verdiklerini ifade eden Erkan, şunları söyledi:

"Projemiz kapsamında hazırlanan sektör, ürün ve ülke raporlarının firmalarımız ile paylaşılmasını, katılımcı firmanın en az bir çevrimiçi sektörel ticaret heyeti programına iştirakinin sağlanmasını, ilgili firma için önem arz eden uluslararası fuarların belirlenerek proje süresince firmaların en az bir çevrimiçi uluslararası fuara katılımının teminini, ihracatın temel taşları olan yetkinlik eğitimlerinin katılımcılara verilmesini, firmalarda ihracat sürecini yürütecek insan kaynağını oluşturmayı ve güçlendirmeyi hedefliyoruz."

"Çevrimiçi eğitimlere ve seminerlere özel önem veriyoruz"

AKİB olarak pandemi şartlarına hızla uyum sağlayıp imkanlar çerçevesinde bölge ihracatçılarına hizmet vermeye devam ettiklerinin altını çizen Erkan, bu zorlu süreçte çevrimiçi eğitimlere ve seminerlere özel önem verdiklerini, ticaret müşavirlikleri ile işbirliği içinde düzenledikleri sanal ticaret heyetleri ile ülkelerdeki güncel gelişmeleri, mevcut durumu ve ihracat potansiyelini AKİB üyelerine yansıttıklarını kaydetti. Erkan, "Eğitim seminerlerimiz, sanal ticaret heyetlerimiz, URGE projelerimiz devam ederken, hizmetlerimize yenilerini ekliyoruz. Geçtiğimiz ay 'Birlik'te İhracat Projesi'ni başlatmıştık, aralık ayında da 'Pandemide İhracat Projesi'ni hayata geçireceğiz. Başvurular oldukça, farklı firmalarla ve farklı içeriklerle projelerimiz devam edecek" diye konuştu. - MERSİN

Son dakika haberi | KOBİ'ler Pandemide İhracat Projesi ile güçlenecek

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Koronavirüs, Akdeniz, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi | KOBİ'ler 'Pandemide İhracat Projesi' ile güçlenecek - Son Dakika Ekonomi


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