Son dakika haberi! Koç Holding'in insan kaynakları uygulamaları WEF tarafından dünyaya örnek gösterildi - Son Dakika

Son dakika haberi! Koç Holding'in insan kaynakları uygulamaları WEF tarafından dünyaya örnek gösterildi

11.01.2021 11:07
Son dakika haberi! Koç Holding'in insan kaynakları uygulamaları WEF tarafından dünyaya örnek gösterildi, System.String[]

Son dakika haberleri: Dünya Ekonomik Forumu (WEF) ve Arizona Devlet Üniversitesi öncülüğünde hayata geçirilen "The Covid-19 Workplace Commons" girişiminin araştırması, Koç Holding'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecindeki insan kaynakları uygulamalarını dünyanın en iyileri arasında gösterdi.

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) ve Arizona Devlet Üniversitesi öncülüğünde hayata geçirilen "The Covid-19 Workplace Commons" girişiminin araştırması, Koç Holding'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecindeki insan kaynakları uygulamalarını dünyanın en iyileri arasında gösterdi.

Koç Holding açıklamasına göre, 29 ülkedeki 23 farklı endüstride faaliyet gösteren 1.125 kuruluşun katıldığı araştırma ile gerek işe dönüş ortamının güvenle sağlanması, gerekse de sağlığı önceliklendiren güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması noktasında dünya geneliyle en iyi uygulamaları paylaşıldı. Böylece, küresel ölçekte, işverenlere işe dönüş politikaları konusunda bilgiye dayalı karar alabilmeleri veya mevcut süreçlerini iyileştirebilmeleri için gerçek hayattan, güncel ve erişilebilir veri sağlanması amaçlandı. Koç Holding, daha önce de insan kaynakları uygulamalarıyla Türkiye'de ve uluslararası düzeyde yayınlanan birçok araştırmada üst sıralarda yer almıştı.

Açıklamaya göre, Dünya Ekonomik Forumu'nun internet sitesi weforum.org'da belirtildiği gibi, çeşitli endüstriler, kültürler ve coğrafyalardan iş yerine güvenli dönüş uygulamalarına dair 250 farklı örnek vaka çalışması incelendi. "The Covid-19 Workplace Commons" girişiminin, bu araştırmayla fiziki ortamda çalışmayı gerektiren iş kolları için, neyin işe yaradığı, neyin işe yaramadığı, çalışanların güvenliğinin nasıl sağlanması gerektiği ve sürecin yönetimine dair uzun dönemli planlamalara ilişkin de bilgi paylaşımı ortamı sunmayı hedefledi. Girişimin web sitesinde, araştırmaya ilişkin tüm verilere bir gösterge paneli üzerinden kamuya açık olarak ulaşılabiliyor.

Araştırmada 1.125 kuruluş arasından örnek gösterilen ve ilk 10'da yer alan Koç Holding'in salgınla mücadelede ilk günden itibaren en önemli önceliği, 100 bine yakın çalışanının ve ailelerinin sağlığını korumak ve istihdamı devam ettirmek oldu. Ayrıca Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörlüğü tarafından Koç Topluluğu çalışanlarının ve ailelerinin ihtiyaçlarını anlamak ve duygu durumlarını düzenli takip etmek amacıyla nabız araştırmaları düzenlendi. İhtiyaçların takibi sağlanırken; çalışanların, bu zor dönemi daha kolay bir şekilde atlatması için, bütünsel bir yaklaşımla 1.500'ün üzerinde insan kaynakları uygulaması devreye alındı. Koçlulara özel ayrıcalık platformu KoçAilem üzerinden, salgın dönemi ihtiyaçlarına destek amaçlı 100'ün üzerinde farklı fayda sunuldu.

Açıklamaya göre, Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı ile talepte bulunan 17 binden fazla çalışana finansman desteği sağlandı. Koç Topluluğu Spor Kulübü'nün yogadan fonksiyonel antrenmana, baleden pilatese kadar 60'tan fazla branşta hayata geçirilen faaliyetleri online platforma taşındı. Ayrıca sağlık, yaşam, aile, kişisel gelişim ve bilişim teknolojileri başlıklarında 12 binden fazla video içeriğin yer aldığı Koç Akademi platformu, Kovid-19 özel içerikleriyle Koç Topluluğu çalışanlarının yanı sıra tüm Türkiye'nin kullanımına ücretsiz olarak açıldı. Salgın döneminde aynı ilçede oturan Koç çalışanlarını dijital ortamda bir araya getirerek yardımlaşmalarına olanak sağlamak amacıyla Komşu Koçlular platformu oluşturuldu. Koç Topluluğu çalışanları ve ailelerinin salgın ile ilgili merak ettiği konulara ilişkin 7/24 bilgi alabilecekleri İçinde Koç Var WhatsApp Hattı, bir kurum tarafından hayata geçirilen dünyanın sayılı uygulamaları arasında yerini aldı.

Dünya Ekonomik Forumu, Koç Holding, Koronavirüs, Arizona, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Koç Holding'in insan kaynakları uygulamaları WEF tarafından dünyaya örnek gösterildi - Son Dakika


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