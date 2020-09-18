Ege Bölge İlleri Değerlendirme Toplantısının ardından

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları

İZMİR - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de Ege Bölge İlleri Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

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Bakan Koca: "10 tane şehir hastanemizin ihalesi bu dönemde başlatılmış oldu. Bu başlatmış olduğumuz şehir hastanelerine daha çok kendi kaynakları ve imkanlarıyla bu yatırımları yapan bir ihale süreci başladı"