Kocaeli'de 13 kişiye suçüstü kumar baskını

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir oyun salonuna polis ekipleri tarafından yapılan baskında, aralarında kadınların da olduğu 13 kişi oyun oynarken suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İzmit ilçesinde akşam saatlerinde bir oyun salonunda kumar oynatıldığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından belirlenen oyun salonuna operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda, aralarında kadınların da olduğu 13 kişi oyun oynarken suçüstü yakalandı. 13 şahsa korona virüs ile mücadele kapsamında alınan sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu ihlal ettikleri gerekçesi ile idari para cezası uygulandı.