Son dakika haberi: Kocaeli'de 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberi: Kocaeli'de 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
08.10.2020 15:15
Edinilen son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir tır ve iki hafif ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir tır ve iki hafif ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Alınan bigiye göre, D-100 kara yolu Beylikbağı Mahallesi mevkisinde Mehmet Kaya yönetimindeki 41 ABG 545 plakalı ve İsmail Yalçın idaresindeki 16 HY 923 plakalı hafif ticari araçlar ile Eray Çukur'un kullandığı 41 B 5798 plakalı tır, henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü Yalçın, Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika Hostesin cinsel organı ve sütyeninin arasından 465 bin dolar değerinde eroin çıktı İlk iş günüydü! Uçan balonla test uçuşu yapan görevli, balondan düşerek feci şekilde can verdi Mesut Özil, Arsenal'ın Avrupa Ligi kadrosunda yer almadı Monaco ve Atalanta, Almanya-Türkiye maçında Abdülkadir Ömür'ü izledi Bomba iddia: Silikonları patlayan Serenay Sarıkaya, gece yarısı hastaneye gitti AFAD, 5 doğa olayına karşı tedbir uyarısı yaptı Rus kanalına röportaj veren Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan hakkında atıp tutarken elektrikler kesildi Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi: Yatırım yapalım