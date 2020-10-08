Son dakika haberi: Kocaeli'de 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir tır ve iki hafif ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bigiye göre, D-100 kara yolu Beylikbağı Mahallesi mevkisinde Mehmet Kaya yönetimindeki 41 ABG 545 plakalı ve İsmail Yalçın idaresindeki 16 HY 923 plakalı hafif ticari araçlar ile Eray Çukur'un kullandığı 41 B 5798 plakalı tır, henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü Yalçın, Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.