Son dakika haberi: Kocaeli'de 3 iş makinesi yandı - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü, soğutma çalışması yaptı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Muallimköy Mahallesi 4140. Sokak'ta bulunan bir geri dönüşüm firmasının deposunda park halindeki 3 iş makinesi henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 06:14

Kaynak: AA

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