Son dakika haber: Akaryakıt istasyonu personelinin darbedilmesi güvenlik kamerasında - Son Dakika

Kocaeli'nin Derince ilçesinde akaryakıt istasyonu çalışanının darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Fatih Sultan Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonuna gelen iki kişi, burada çalışan Ebubekir Y. (26) ile tartışmaya başladı.
Daha sonra iki kişiden biri, Ebubekir Y.'yi darbederek olay yerinden kaçtı.
Burnunda kırıklar oluşan Ebubekir Y., hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Kaynak: AA
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