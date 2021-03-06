Son dakika haber: Akaryakıt istasyonu personelinin darbedilmesi güvenlik kamerasında

Son dakika gündem haberi... Kocaeli'nin Derince ilçesinde akaryakıt istasyonu çalışanının darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde akaryakıt istasyonu çalışanının darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi. Fatih Sultan Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonuna gelen iki kişi, burada çalışan Ebubekir Y. (26) ile tartışmaya başladı. Daha sonra iki kişiden biri, Ebubekir Y.'yi darbederek olay yerinden kaçtı. Burnunda kırıklar oluşan Ebubekir Y., hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Son Dakika

Bakan Akar'dan Mısır'ın Türkiye kararına yorum: Bu çok önemli bir gelişme

Tahkim Kurulu, Mostafa Mohamed'in 1 maçlık cezasını onadı

Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun oldu

Satış ve fiyatlardaki patlama devam edecek mi? Araç almayı düşünenler için hayati bilgi

Terör örgütü PKK üyesi 3 terörist örgüte gönderilen 2 milyon dolarla yakalandı

'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'e ilginç soru: O sahnelerde kadın oyunculara karşı bir şey hissettiniz mi?

Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar

Engelsiz Türkiye Partisi ve Büyük Türkiye Partisi kapatıldı