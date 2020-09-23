Son dakika haberi! Kocaeli'de akli dengesi yerinde olmayan kişi tarafından bıçaklanan kişinin beyin ölümü gerçekleşti - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde akli dengesi yerinde olmayan kişi tarafından bıçaklanan Volkan Mercan'ın beyin ölümü gerçekleşti.

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde tedavi gören 42 yaşındaki Volkan Mercan'ın ağabeyi Umut Mercan, geçen cumartesi günü namaza gitmek için evden çıkan kardeşinin, namaz vaktini beklediği çay ocağında tanımadığı bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradığını söyledi.

Olayın ardından hastaneye kaldırılan kardeşinin durumunun ağır olması nedeniyle yoğun bakıma alındığı bilgisini veren Mercan, organları zarar gören kardeşinin beyin ölümünün gerçekleştiğini kaydetti.

Mercan, kardeşinin belediyede çalıştığını, ev almak için para biriktirirken başına böyle elim bir olayın geldiğini ifade etti.

Öte yandan, olayın ardından yakalanan zanlının akli dengesi yerinde olmadığı için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları servisine gönderildiği öğrenildi.