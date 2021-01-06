Son dakika haber! Kocaeli'de aranan 21 şüpheli şafak operasyonu ile yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber! Kocaeli'de aranan 21 şüpheli şafak operasyonu ile yakalandı

06.01.2021 10:15

Son dakika 3. sayfa haberi: - Kocaeli'de aranan 21 şüpheli şafak operasyonu ile yakalandı Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan 21 şüpheli, belirlenen adreslere polis ekiplerince düzenlenen şafak operasyonunda yakalandı.

- Kocaeli'de aranan 21 şüpheli şafak operasyonu ile yakalandı

KOCAELİ - Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan 21 şüpheli, belirlenen adreslere polis ekiplerince düzenlenen şafak operasyonunda yakalandı.

Kocaeli'de kent genelinde aranması olan şahısların yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, 'hırsızlık', 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama', 'dolandırıcılık', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından aranan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen ikametlere şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonda aranması olan düzenledi. Operasyonda çeşitli suçlardan aranması olan ve haklarında 1 ila 7 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 21 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahısların tamamlanan işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Son dakika haber! Kocaeli'de aranan 21 şüpheli şafak operasyonu ile yakalandı
Son dakika haber! Kocaeli'de aranan 21 şüpheli şafak operasyonu ile yakalandı
Son dakika haber! Kocaeli'de aranan 21 şüpheli şafak operasyonu ile yakalandı
Son dakika haber! Kocaeli'de aranan 21 şüpheli şafak operasyonu ile yakalandı

Dolandırıcılık, Uyuşturucu, Kocaeli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Kocaeli'de aranan 21 şüpheli şafak operasyonu ile yakalandı - Son Dakika


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