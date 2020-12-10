Son dakika haberi: Kocaeli'de aynı ailen 5 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin dava - Son Dakika

Son dakika haberi: Kocaeli'de aynı ailen 5 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin dava

10.12.2020 20:23
Son dakika haberi: Kocaeli'de aynı ailen 5 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin dava, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin tutuklu kamyon şoförünün yargılanmasına başlandı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin tutuklu kamyon şoförünün yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçlaması yöneltilen tutuklu sanık Samet K. ve müştekiler Necla Barhan, Reşit Barhan, Yusuf Kılıç, Hatice Dinçer, Sebahattin Deniz ile taraf avukatları katıldı.

İddianame ve eklerinin okunmasının ardından savunma yapması için söz verilen sanık Samet K. üzerine atılı suçlamayı reddetti. Olay günü belediyeye ait kamyonla Kandıra'ya hazır çim götürdüğünü belirten Samet K, söz konusu kamyonu kullanmaya uygun ehliyetinin olduğunu söyledi. Samet K, kazanın meydana geldiği yolun duble yol olmadığına dikkati çekerek "Kazanın meydana geldiği yer ise bir virajda yolun bir geliş bir gidiş olduğu noktadır. Karşı şeride geçtiğim yönündeki iddiaları kabul etmiyorum. Karşı yönden gelen aracı gördüğüm anda benim şeridimdeydiler ancak kendi şeritlerine girmeye çalışıyorlardı." diye konuştu.

Aracın aniden önüne çıktığını ve frene basma şansı dahi olmadığını iddia eden Samet K, şunları kaydetti:

"Telefonla da konuşmuyordum, dikkatim yoldaydı. O anda uyuşturucu madde etkisi altında olduğumu da kabul etmiyorum. Daha önceden uyuşturucu kullanıyordum. Hatta bu nedenle denetimli serbestlik de görüyordum. En son olaydan bir ay kadar önce metamfetamin kullanmıştım. Kaza sonrasında aracı durdurdum. Çevredekiler müdahale ettiler. Kaza nedeniyle üzgünüm. Ölenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum."

Kazada ölen otomobil sürücüsü Serkan Barhan'ın annesi Necla Barhan, sanığın şerit ihlali yapmadığı yönündeki beyanlarının gerçek dışı olduğunu dile getirerek "Kendisi kamyonla bizim şeridimize geçti ve biz kaçmaya çalışsak da bunu başaramadık. Olayın olduğu yer söylediği gibi virajlı değil, düz ve açık bir yerdi." ifadelerini kullandı.

Baba Reşit Barhan da kaza sırasında oğlunun kullandığı otomobilin arkasında oturduğunu bu nedenle kazanın oluş şeklini görmediğini ifade etti.

Mahkeme heyeti, Altuğ Polat'ın tanık olarak dinlenmesine, sanığın uyuşturucu madde kullanımına ilişkin tüm belgelerin İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine ve sanığın olaydan en erken hangi tarihte uyuşturucu kullandığına dair rapor düzenlenmesinin talep edilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

D-605 kara yolunun Çakırcaali Kocabayramlar sapağı mevkisinde, 22 Temmuz'da Serkan Barhan (37) yönetiminde İzmit yönüne giden 34 BSM 420 plakalı otomobil ile Kandıra istikametine seyreden Samet K'nin kullandığı İzmit Belediyesine ait 34 VZ 6212 plakalı kamyon çarpışmıştı. Kazada, sürücü ile eşi Duygu (33) ve çocukları Göktuğ Barhan (6) ile kız kardeşi Tuğba Kılıç (33) olay yerinde, Tuğba Kılıç'ın 2 yaşındaki kızı Berra Kılıç da hastanede yaşamını yitirmişti.

Serkan Barhan'ın babası Reşit ve annesi Necla Barhan, Kandıra Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Samet K. tutuklanmıştı.

Uyuşturucu, Otomobil, Kandıra, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Kocaeli'de aynı ailen 5 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin dava - Son Dakika


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