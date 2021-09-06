Kaya'nın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık personeli, çilingir vasıtasıyla eve girdi.

Kocaeli 'nin Çayırova ilçesinde 63 yaşındaki bir kişi evinde ölü bulundu.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Kocaeli'de bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika

Kaza yapan araca bakmak için duran araç, yeni bir kazaya sebep oldu: Toplam 7 yaralı