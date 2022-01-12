Son dakika haberleri! Bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan kavgada bir kişinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili 7'si aynı aileden 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 8 Ocak'ta Bekirdere Mahallesi Murat Sokak'ta tavukların bahçeye girmesinden dolayı komşular arasında çıktığı öne sürülen kavgada, Oğuzhan İ'nin (26) bıçakla öldürülmesinin ardından çalışma başlattı.
Polis ekipleri, yaptıkları çalışmanın ardından 7'si aynı aileden 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerden anne ve enişte, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan aralarında baba ve çocuklarının bulunduğu 6 zanlı adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA
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