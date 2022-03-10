Son dakika haberi | Kocaeli'de bir kişinin darbedilerek öldürülmesine ilişkin davada 5 sanığa hapis cezası - Son Dakika
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Son dakika haberi | Kocaeli'de bir kişinin darbedilerek öldürülmesine ilişkin davada 5 sanığa hapis cezası

10.03.2022 16:40
Son dakika haberi | Kocaeli'de bir kişinin darbedilerek öldürülmesine ilişkin davada 5 sanığa hapis cezası

Son dakika habere göre Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişinin darbedilerek öldürülmesine ilişkin davada yargılanan 5 sanık, 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişinin darbedilerek öldürülmesine ilişkin davada yargılanan 5 sanık, 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Kemal K, Hüseyin K, Sibel K, Tekin K. ile tutuksuz sanıklar R.Ç. ve E.K. ile taraf avukatları katıldı.

Esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunmalarını yapmak için söz verilen sanıklar, önceki ifadelerini tekrar ederek, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Kemal K, Hüseyin K, Sibel K. ve Tekin K. ile tutuksuz sanık Ramazan Ç'yi "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına mahkum etti.

Tutuksuz sanık E.K'nin beraatine karar verildi.

Olay

Serdar Mahallesi Nurettinpaşa Caddesi'nde 30 Kasım 2020'de hareketsiz yatan kişiyi görenler, polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber vermiş, başına darbe aldığı belirlenen Okan Yalın'ın hayatını kaybettiği anlaşılmıştı.

Gözaltına alınan 8 şüpheliden Kemal K, Sibel K, Tekin K. ve Hüseyin K. tutuklanmış, E.K. ve R.Ç. adli kontrol şartıyla, N.Ç. ve K.K. de savcılık sorgularının ardından serbest bırakılmıştı.

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Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Kocaeli'de bir kişinin darbedilerek öldürülmesine ilişkin davada 5 sanığa hapis cezası - Son Dakika


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