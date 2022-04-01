Boş araziden ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Boş araziden ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

01.04.2022 14:53

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde boş arazide çıkan ve ağaçlık alana sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde boş arazide çıkan ve ağaçlık alana sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bayraktar Mahallesi'ndeki boş bir arazide henüz belirlenmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yakındaki ağaçlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Ekipler, bölgede soğutma çalışması yaptı.

Boş araziden ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü
Boş araziden ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü
Boş araziden ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Boş araziden ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Boş araziden ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü - Son Dakika
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