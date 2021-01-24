Çıkan yangında 2 dönüm ormanlık alan ile bir kafenin tentesi zarar gördü - Son Dakika

Ekiplerin müdahalesiyle çevreye yayılmadan söndürülen yangında, yaklaşık 2 dönüm ormanlık alan ile bir kafenin tentesi zarar gördü.

Kayacık Mahallesi Kalıcı Konutlar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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