Son dakika haberi | Kocaeli'de cinsel istismar davasında yargılanan sanığa 28 yıl 9 ay hapis cezası - Son Dakika
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Son dakika haberi | Kocaeli'de cinsel istismar davasında yargılanan sanığa 28 yıl 9 ay hapis cezası

05.04.2022 15:38
Son dakika haberi | Kocaeli'de cinsel istismar davasında yargılanan sanığa 28 yıl 9 ay hapis cezası

Son dakika haberi: Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 12 yaşından küçük 5 çocuğa karşı cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa, 4 çocuğa "basit cinsel istismar" suçundan 28 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 12 yaşından küçük 5 çocuğa karşı cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa, 4 çocuğa "basit cinsel istismar" suçundan 28 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Sezer K, bulunduğu ceza infaz kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Sanık avukatı ve katılan mağdurların aileleri ile avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşma savcısı, daha önce verdiği mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, sanığın, mağdurlardan birine karşı atılı bulunan cinsel istismar suçunu işlediğine dair mahkumiyetine yeterli şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından cinsel istismar suçundan beraatına, diğer mağdurlara yönelik ise eylemlerinin sarkıntılık düzeyinde kaldığından sanığın eylemine uyan her bir mağdura karşı ayrı ayrı olmak üzere 3 yıldan 8 yıla kadar cezalandırılması talebini yineledi.

Katılanlar ile avukatları, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Son sözü sorulan sanık ise tahliyesini ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın, dört çocuğa yönelik "sarkıntılık suretiyle on iki yaşından küçük çocuğun basit cinsel istismarı suçu"nu işlediğine kanaat getirerek, 28 yıl 9 ay hapis cezası verdi, bir çocuğa karşı ise atılı suçun sanık tarafından işlendiğine dair her türlü şüpheden uzak, yeterli, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatine hükmetti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Kocaeli'de cinsel istismar davasında yargılanan sanığa 28 yıl 9 ay hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Kocaeli'de cinsel istismar davasında yargılanan sanığa 28 yıl 9 ay hapis cezası - Son Dakika
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