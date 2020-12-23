Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, DEAŞ üyesi olduğu değerlendirilen Suriye uyruklu M.E.H. ve S.E.H. Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Kocaeli'de DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika