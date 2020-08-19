Son dakika haberi! Kocaeli'de denize giren 1'i çocuk 2 kişi boğuldu - Son Dakika

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde girdikleri denizde akıntıya kapılan 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybederken, kurtarılan 1 çocuk ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Babalı sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde denize giren H.S. (13), İbrahim Ali Saydan (15) ve Meryem Kahya (26) akıntıya kapıldı. Olayı gören vatandaşlar 3 kişi de denizden çıkartıldı. Daha sonra vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından İbrahim Ali Saydan ve Meryem Kahya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. H.S.'nin ise yapılan müdahalesinde nefes aldığı tespit edildi.

3 kişi de ambulanslarla Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Ali Saydan ve Meryem Kahya hayatını kaybetti. Hayati tehlikesinin olduğu öğrenilen H.S. ise tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ