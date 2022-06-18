Son dakika haberi... Kocaeli'de dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan zanlı serbest bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Kocaeli'de dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan zanlı serbest bırakıldı

18.06.2022 20:46
Son dakika haberi... Kocaeli'de dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan zanlı serbest bırakıldı

Son dakika haber... Kartepe ilçesinde kendini jandarma personeli olarak tanıtıp şehit aileleri ve gazi derneklerinin adını kullanarak para topladığı iddia edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kartepe ilçesinde kendini jandarma personeli olarak tanıtıp şehit aileleri ve gazi derneklerinin adını kullanarak para topladığı iddia edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, ilçede, kendisini jandarma personeli olarak tanıtarak şehit aileleri ve gazi dernekleri adına bağış topladığını söyleyen kişi için harekete geçti.

Jandarma ekiplerince yakalanan B.Ö'nün (30), herhangi bir dernek adına resmi belge taşımadığı belirlendi.

Şüphelinin dolandırıcılık suçundan 14 kaydının bulunduğu da tespit edildi.

İşlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

YORUMLAR
500
Manisa'da evinde bıçaklanarak öldürülen çiftin 17 yaşındaki çocukları cinayet şüphesiyle tutuklandı Manisa'da evinde bıçaklanarak öldürülen çiftin 17 yaşındaki çocukları cinayet şüphesiyle tutuklandı Son dakika gündem: Evlerinde bıçaklanarak öldürülen çift toprağa verildi, 17 yaşındaki oğulları tutuklandı Son dakika gündem: Evlerinde bıçaklanarak öldürülen çift toprağa verildi, 17 yaşındaki oğulları tutuklandı
Kaynak: AA

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Kocaeli'de dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan zanlı serbest bırakıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2022 20:55:07. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Kocaeli'de dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan zanlı serbest bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement