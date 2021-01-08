Kocaeli'de yol kontrolünde durdurulan araçta 25 sikke ele geçirildi - Son Dakika

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yol kontrolünde durdurulan araçta, Roma ve Nikomedia dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 25 sikke ele geçirildi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçedeki kontrol sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, Roma ve Nikomedia dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 25 sikke bulundu.

İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.