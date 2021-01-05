Son dakika haberi! Kocaeli'de eski eşini bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde eski eşini bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre İsa K. (38), yaklaşık 1 ay önce boşandığı eski eşi Sevda Özdemir'in (34) 3 çocuğuyla yaşadığı Uzunçiftlik Mahallesi'ndeki eve geldi.
İsa K. ile Sevda Özdemir arasında tartışma çıktı. İsa K. bıçakla eski eşini yaraladı.
Evde bulunan çocukların haber vermesi üzerine, olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Sevda Özdemir hayatını kaybetti.
Kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen İsa K, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Çiftin 3 çocuğu ise yakınlarına teslim edildi.
Kaynak: AA
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