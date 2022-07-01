Son dakika haberi | Kocaeli'de evlerden hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı

Evlerden 35 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası çaldığı tespit edilen D.B, E.Ş. ve Y.D, hırsızlık amacıyla geldikleri Körfez ilçesinde gözaltında alındı.

Kocaeli 'de, evlerden 35 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası çaldığı iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Gölcük, Güncel, Son Dakika

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