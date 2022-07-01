Son dakika haberi | Kocaeli'de evlerden hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı

Kocaeli'de, evlerden 35 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası çaldığı iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gölcük ve Darıca ilçelerinde farklı tarihlerde evden hırsızlık olayı yaşanması üzerine soruşturma başlattı.
Evlerden 35 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası çaldığı tespit edilen D.B, E.Ş. ve Y.D, hırsızlık amacıyla geldikleri Körfez ilçesinde gözaltında alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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