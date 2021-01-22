Son dakika haberi... Kocaeli'de evleri yanan ailenin yardımına belediye ekipleri yetişti - Son Dakika

Son dakika haberi... Kocaeli'de evleri yanan ailenin yardımına belediye ekipleri yetişti

22.01.2021 12:57
Son dakika haberi... Kocaeli'de evleri yanan ailenin yardımına belediye ekipleri yetişti, System.String[]

Son dakika haberi: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit ilçesinde çıkan yangın nedeniyle evsiz kalan Kaya ailesine yardım elini uzattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit ilçesinde çıkan yangın nedeniyle evsiz kalan Kaya ailesine yardım elini uzattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İzmit'e bağlı Üç gaziler Mahallesi'nde ikamet eden Salim ve Hazime Kaya çiftine ait prefabrik evde yangın çıktı.

Isıtıcıdan çıktığı tahmin edilen yangında ailenin küçük kızı 7 yaşındaki Elanur Kaya dumandan etkilendiği ve vücudunda birinci derece yanıklar olduğu için Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Evleri ve tüm eşyaları yanan Kaya ailesi kış ayında evsiz kaldı.

Hemen harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, Kaya ailesini Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezine yerleştirdi.

Kaya ailesinin tüm ihtiyaçlarına cevap verilen merkezde, yangın nedeniyle yaşadıkları travmanın izleri silinmeye çalışıldı.

Ayni ve nakdi yardımda bulunulan Kaya ailesi, kiralık bir eve yerleştirildi.

"Yangında her şeyimiz yandı"

Yaşadıklarını anlatan Hazime Kaya, yangına gece vakti uykuda yakalandıklarını belirterek, "Uyandığımda ateşin oturma odasına kadar geldiğini gördüm. Hemen eşime bağırdım. Eşim fırlayıp kapının girişini söndürmeye çalıştı ama söndüremedi. Sonra tek tek çocuklarımızı evden çıkardık. İtfaiye gelip yangını söndürdü." ifadelerini kullandı.

Yaralarını sarmaya çalıştıklarını aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"Yangında kıyafetlerimiz ve eşyalarımız her şeyimiz yandı. Allah çocuğumu bana bağışladı. Önemli olan çocuğumun kurtulmasıydı. Gerisi önemli değildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olayın ardından bizi biran olsun yalnız bırakmadı. Konaklamamızdan evimize kadar birçok konuda yardım aldık. Yangının hemen ardından ben hastanede çocuğumun başında beklerken, eşimi ve çocuklarımı belediyenin barınma merkezine götürdüler. İki gün sonra ben de oraya geçtim. Bizimle çok ilgilendiler. Hiçbir sıkıntımız olmadı. Her türlü yardımcı oldular. Temizlik malzemesinden üç öğün yemeğe, yatağına yorganına varıncaya kadar bize sıcacık bir ev ortamı sundular. Bize sahip çıktığı için belediyemize ne kadar teşekkür etsek az. Büyükşehir sayesinde yaralarımızı sardık."

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Kocaeli'de evleri yanan ailenin yardımına belediye ekipleri yetişti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

AK Partili Miroğlu'nun iddiası sosyal medyada gündem oldu: Biden Kürtmüş, gerçek adı da Cımoyê Bahattîn Ağa imiş İki kişinin intiharına şahit olan Lee Ryan'ın trajik anısı: Genç yaşta öleceğimi düşündüm Bu kare "Her şeyin fazlası zarar" sözünün hayattaki karşılığı! Alkolü fazla kaçıranların düştüğü haller güldürdü Güne yükselişle başlamasının ardından altının gram fiyatı 442 liradan işlem görüyor Uydudan çekilen fotoğraflardan Afrika fillerini saydılar Cani adam, 17 yaşındaki sevgilisini öldürüp başını annesinin bahçesine attı Tehdit büyüyor! Çekirgeler bu kez Kenya'nın 15 ilçesini istila etti İnternette müstehcen yayın yapan 2 kadın yakalandı, hesap hareketlerindeki açıklamalar dikkat çekti: Video, show, sohbet...
Tamamen altınla kaplanan Samsung Galaxy S21, 570 bin lira fiyatla satışa sunuldu Tamamen altınla kaplanan Samsung Galaxy S21, 570 bin lira fiyatla satışa sunuldu         
13:05
26 Ocak'tan itibaren metrobüslerdeki kodlar yerine son istasyonun ismi yazacak 26 Ocak'tan itibaren metrobüslerdeki kodlar yerine son istasyonun ismi yazacak         
12:25
Gigi Hadid ve Zayn Malik'in kızının ismi sonunda ortaya çıktı Gigi Hadid ve Zayn Malik'in kızının ismi sonunda ortaya çıktı         
12:12
Sadakatsiz, Güldür Güldür Show'a konu oldu! Asya tiplemesi alkış topluyor Sadakatsiz, Güldür Güldür Show'a konu oldu! Asya tiplemesi alkış topluyor         
11:40
Hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı, hastane bahçesi savaş alanına döndü Hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı, hastane bahçesi savaş alanına döndü         
11:00
Ivana Sert, sevgilisine aşkını ilan ederken yaptığıyla hem mide bulandırdı hem güldürdü Ivana Sert, sevgilisine aşkını ilan ederken yaptığıyla hem mide bulandırdı hem güldürdü         
10:49
Newport County kalecisi Tom King'in attığı gol, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi Newport County kalecisi Tom King'in attığı gol, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi         
10:47
Denize atlayan vatandaşın geride bıraktığı mektup yürek dağladı: Çocuklara sahip çıkın Denize atlayan vatandaşın geride bıraktığı mektup yürek dağladı: Çocuklara sahip çıkın         
10:32
Döner fabrikasındaki skandala Bakanlık el atınca videoda kahkahalar atan şahsın suratı asıldı Döner fabrikasındaki skandala Bakanlık el atınca videoda kahkahalar atan şahsın suratı asıldı         
10:18
Yerde bulduğu kaya parçası sayesinde 2 milyonluk servete kondu Yerde bulduğu kaya parçası sayesinde 2 milyonluk servete kondu         
09:57
Dolandırdıkları kadınla Dolandırdıkları kadınla "bay bay" diyerek dalga geçtiler         
09:55
İşten eve erken gelen kadın, kendisini aldatan erkek arkadaşını başka bir kadınla bastı! O anlar kamerada İşten eve erken gelen kadın, kendisini aldatan erkek arkadaşını başka bir kadınla bastı! O anlar kamerada         
09:30
İmamoğlu'ndan İmamoğlu'ndan "Sizi, Cumhurbaşkanı olarak da görmeyi isteriz" diyen vatandaşa yanıt         
09:11
Bahar Candan, ablası Nihal Candan ile dudak dudağa poz verdi Bahar Candan, ablası Nihal Candan ile dudak dudağa poz verdi         
09:08
Kahreden olay! Sobadan zehirlenen iki kardeş yaşamını yitirdi Kahreden olay! Sobadan zehirlenen iki kardeş yaşamını yitirdi         
09:01
Ukrayna önce Türk SİHA'sı satın aldı sonra SİHA'ları yok edecek silah geliştirdi: Cobra-AntiDrone Ukrayna önce Türk SİHA'sı satın aldı sonra SİHA'ları yok edecek silah geliştirdi: Cobra-AntiDrone         
08:58
Driftli evlilik teklifine ceza yağınca hayalleri suya düştü: Bütün düğün paramız gitti Driftli evlilik teklifine ceza yağınca hayalleri suya düştü: Bütün düğün paramız gitti         
08:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2021 13:26:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Kocaeli'de evleri yanan ailenin yardımına belediye ekipleri yetişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei