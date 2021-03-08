Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde hafif ticari aracıyla ezdiği kedinin ölümüne neden olan sürücüye 1033 lira ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, 4 Temmuz Mahallesi Çiftlik Caddesi'nde 41 AFY 537 plakalı hafif ticari araç, sol tarafından aracın altına giren kediyi ezerek yoluna devam etti.

Çevredekilerce veterinere götürülen kedi, yapılan tüm müdahaleye rağmen telef oldu.

Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden aracı ve sürücünün kimliğini tespit etti.

Kendisine ulaşılmasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden sürücü A.Y'ye, Hayvanları Koruma Kanununun "Bir hayvana çarpan ve ona zarar veren sürücü, onu en yakın veteriner hekim ya da tedavi ünitesine götürmek veya götürülmesini sağlamak zorundadır." hükmüne aykırı davrandığı gerekçesiyle 1033 lira para cezası uyguladı.

"Bilinçsiz şekilde çarptım, üzgünüm"

Sürücü A.Y, yaptığı açıklamada, asgari ücretle ekmek dağıtıcılığı yaptığını, kediyi ezdiğini hiçbir şekilde fark etmediğini belirterek, olayı, yaklaşık 2 saat sonra tekrar ekmek dağıtmak için gittiği bölgede market işletmecisinden öğrendiğini söyledi.

Polisin kendisini aramasıyla emniyete gittiğini anlatan sürücü, "Kamera kayıtlarını izlettiklerinde kediye bilinçsiz şekilde çarptığımı gördüm, çok üzüldüm. İfademi verdim, daha sonra 1033 lira ceza kesildi. Bu cezanın üzerine bir de veteriner masrafı eklendi." dedi.

Sürücü A.Y, şunları kaydetti:

"Durumdan rahatsızım, biz hayvanları sevmiyor değiliz. Bizi şikayet edenler hayvanlara verdiğimiz değeri biliyorlar mı? Dağda, sokakta kışın hayvanlara yemek götüren biriyim. Bu hayvanlara ekmek, yemek verirken bu insanlar nerelerdeydi? Kediyi ezmek gibi hiçbir niyetim yok, olamaz da. Yatan ya da duran kediyi ezmedim, kedi arabanın altına girdi. Bu cezayla adeta, hayvanları bağlayıp onlara eziyet edilenlerle aynı konuma getirildim. Bu yasanın içeriğinin düzeltilmesini yetkililerden istiyorum. Asgari ücretle çalışan birisiyim ve çocuk yetiştiriyorum. Bir de bu ceza beni açıkçası çok üzdü. Hayvanlara karşı kesinlikle bir art niyetim olamaz."