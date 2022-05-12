Son dakika haberi... Kocaeli'de fabrikada çıkan yangında 10 işçi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Son dakika haberi... Kocaeli'de fabrikada çıkan yangında 10 işçi dumandan etkilendi

12.05.2022 15:57
Son dakika haberi... Kocaeli'de fabrikada çıkan yangında 10 işçi dumandan etkilendi

Son dakika habere göre Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir fabrikada çıkan yangında dumandan etkilenen 10 işçi hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir fabrikada çıkan yangında dumandan etkilenen 10 işçi hastaneye kaldırıldı.

Ovacık Mahallesi Başyiğit Caddesi'nde endüstriyel tesis imalat ve montajı alanında faaliyet gösteren bir fabrikanın kumlama bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangında dumandan etkilenen 10 işçi, kentteki hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, fabrikada hasara yol açtı.

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Başiskele, Kocaeli, Yangın, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Kocaeli'de fabrikada çıkan yangında 10 işçi dumandan etkilendi - Son Dakika


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