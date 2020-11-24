Son dakika haberi: Kocaeli'de fabrikada üzerine demir düşen işçi öldü - Son Dakika

Son dakika haberi: Kocaeli'de fabrikada üzerine demir düşen işçi öldü
24.11.2020 14:07
Son dakika haberi: Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, fabrikada yaklaşık 30 tonluk demirin altında kalan işçi yaşamını yitirdi.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, fabrikada yaklaşık 30 tonluk demirin altında kalan işçi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Çerkeşli Mahallesi'ndeki İMES Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren demir fabrikasında, vince bağlı yaklaşık 30 tonluk demir yığını henüz belirlenemeyen nedenle düştü.
Demir yığınının altında kalan işçi Ahmet S. (30), itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği tespit edilen Ahmet S'nin cenazesi morga kaldırıldı.
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