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Son dakika haberi... Kocaeli'de gazeteci Güngör Arslan'ın silahlı saldırıda ölümüne ilişkin soruşturma - Son Dakika

Son dakika haberi... Kocaeli'de gazeteci Güngör Arslan'ın silahlı saldırıda ölümüne ilişkin soruşturma

19.02.2022 20:17
Son dakika haberi... Kocaeli'de gazeteci Güngör Arslan'ın silahlı saldırıda ölümüne ilişkin soruşturma

Son dakika haberlerine göre Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Güngör Arslan'ın ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ölmesine ilişkin çok yönlü soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Güngör Arslan'ın ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ölmesine ilişkin çok yönlü soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Arslan'ın İzmit ilçesinde saat 15.00 sıralarında silahlı saldırı sonucu yaralandığı, kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybettiği kaydedildi.

Olayla ilgili şüpheli R.Ö'nün suç aleti tabancayla yakalandığı belirtilen açıklamada, saldırının aydınlatılması için çok yönlü soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Son dakika haberi... Kocaeli'de gazeteci Güngör Arslan'ın silahlı saldırıda ölümüne ilişkin soruşturma
Son dakika haberi... Kocaeli'de gazeteci Güngör Arslan'ın silahlı saldırıda ölümüne ilişkin soruşturma

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Son dakika haberi... Kocaeli'de gazeteci Güngör Arslan'ın silahlı saldırıda ölümüne ilişkin soruşturma Son dakika haberi... Kocaeli'de gazeteci Güngör Arslan'ın silahlı saldırıda ölümüne ilişkin soruşturma 6 gündür kayıptı, kafa dinlemek için otelde kalmış 6 gündür kayıptı, kafa dinlemek için otelde kalmış Kocaeli'de gazeteci Güngör Arslan silahlı saldırıda öldü Kocaeli'de gazeteci Güngör Arslan silahlı saldırıda öldü

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Saldırı, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Kocaeli'de gazeteci Güngör Arslan'ın silahlı saldırıda ölümüne ilişkin soruşturma - Son Dakika


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