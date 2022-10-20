Son dakika haberi! Kocaeli'de genç kızın 7. kattan düşerek yaralanması nedeniyle tutuklanan sanık hakim karşısında - Son Dakika
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Son dakika haberi! Kocaeli'de genç kızın 7. kattan düşerek yaralanması nedeniyle tutuklanan sanık hakim karşısında

20.10.2022 17:44
Son dakika haberi! Kocaeli'de genç kızın 7. kattan düşerek yaralanması nedeniyle tutuklanan sanık hakim karşısında

Son dakika haberleri: Kocaeli'nin Körfez ilçesinde genç kızın, 7. kattan düşerek ağır yaralanmasına ilişkin tutuklanan polis memurunun yargılanmasına başlandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde genç kızın, 7. kattan düşerek ağır yaralanmasına ilişkin tutuklanan polis memurunun yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkındaki soruşturma nedeniyle açığa alınan tutuklu sanık Ahmet A. ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen Ahmet A, olay günü yaşanılanları anlattı. Hakkındaki iddiaları reddeden sanık, tahliyesini talep etti.

Müşteki avukatı ise müvekkilinin kendi ihtiyaçlarını göremeyecek şekilde yatağa bağımlı olduğunu ancak konuşabildiğini belirtti.

Cumhuriyet savcısı, atılı suçun niteliği, mevcut delil durumu itibarıyla sanığın tutukluluk halinin devamını ve eksik hususların giderilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, Sedefnur Ç'nin görevlendirilecek uzmanlar eşliğinde sesli ve görüntülü olarak ifadesinin alınmasına, tanıkların dinlenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde 9 Ocak'ta üniversite öğrencisi Sedefnur Ç. bir apartmanın 7. katından düşerek ağır yaralanmış, olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli 2 polis memurundan Ahmet A. tutuklanmış, O.Ç. serbest bırakılmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın üzerine atılı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçu işlediğine ilişkin delillerin bulunduğu belirtilerek, 3 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Kocaeli'de genç kızın 7. kattan düşerek yaralanması nedeniyle tutuklanan sanık hakim karşısında - Son Dakika

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