Mahkeme heyeti, Sedefnur Ç'nin görevlendirilecek uzmanlar eşliğinde sesli ve görüntülü olarak ifadesinin alınmasına, tanıkların dinlenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Müşteki avukatı ise müvekkilinin kendi ihtiyaçlarını göremeyecek şekilde yatağa bağımlı olduğunu ancak konuşabildiğini belirtti.

Kaynak: AA

Cumhuriyet, Kocaeli, Körfez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Kocaeli'de genç kızın 7. kattan düşerek yaralanması nedeniyle tutuklanan sanık hakim karşısında - Son Dakika

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