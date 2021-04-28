Son dakika haberi... Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi Anibal Caddesi'nde bulunan fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlere ilk müdahaleyi fabrika çalışanları yaptı.

İhbar üzerine gelen olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürerek soğutma çalışması gerçekleştirdi.