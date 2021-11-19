Son dakika haberi... Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden çalışanlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.
Aynı fabrikada 10 Kasım tarihinde de yangın çıkmıştı.
Kaynak: AA
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