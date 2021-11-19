Son dakika haberi... Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Aynı fabrikada 10 Kasım tarihinde de yangın çıkmıştı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.

Yangını fark eden çalışanlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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