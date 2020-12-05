Giriş kattaki odun deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Öte yandan, yangını izlemek için kısıtlama saatlerinde sokağa çıkan vatandaşlar, polis ekipleri tarafından evlerine gönderildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle binanın giriş katında hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Orhangazi Mahallesi'nde Nesim Yayaşit'e ait 5 katlı binanın giriş katında, kuru odunların depolandığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yunan televizyonuna konuşan Avrupa Komisyonu yetkilisinden Türkiye'ye küstah tehdit: Yaptırımlar orta ve uzun vadeli de olacak

Bakan Koca'dan İstanbul'a bir iyi, bir kötü haber: Vaka sayısında yüzde 25 düşüş var, hastane ve yoğun bakımlar halen dolu