Son dakika haberi... Kocaeli'de hastane otoparkında tartıştığı kişiyi öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılaması sürüyor - Son Dakika

Son dakika haberi... Kocaeli'de hastane otoparkında tartıştığı kişiyi öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılaması sürüyor

11.03.2021 16:53
Son dakika haberi... Kocaeli'de hastane otoparkında tartıştığı kişiyi öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılaması sürüyor, System.String[]

Son dakika haber: Kocaeli'de hastane otoparkında tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü öne sürülen tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli'de hastane otoparkında tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü öne sürülen tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık B.Ö. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'ndeki (SEGBİS) teknik arıza nedeniyle katılamazken, müşteki Çiğdem Mutlu ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada, gelen evrak ve dilekçeler okunarak dosyaya konuldu.

Cumhuriyet savcısı tarafından esasa ilişkin açıklanan mütalaada, maktulün, eşi Çiğdem Mutlu ile akrabaları Ş.U'yu satış yapması için Kent Ormanı yakınlarındaki pazara bıraktığı, B.Ö'nün de Mutlu'nun yanındaki tezgahta satış yaptığı belirtildi.

Mütalaada, sanığın, maktulün eşine kendi taburesini verdiği ve başka tabure almak için otoparktaki aracına gittiği, Çiğdem Mutlu'nun bir süre sonra çantasındaki telefonun yerinde olmadığını fark etmesi üzerine eşine haber verdiği kaydedildi.

Maktulün, eşini indirdiği otoparkta kaybolan telefonu aradığı sırada bir araçta telefonun sesini duydukları aktarılan mütalaada, bu esnada aracın sahibi sanığın yanlarına gelerek, "Telefon bende, ben size şaka yaptım." diyerek, telefonu verdiği ve daha sonra taraflar arasında tartışma yaşandığı anlatıldı.

Mütalaada, bir gün sonra Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin otoparkına yakın yerde tezgah açan B.Ö. ile maktul arasında tartışma çıktığı ve sanığın aracında getirdiği av tüfeğini alarak peşinden gittiği maktule ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaştığı belirtildi.

İddia makamı, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı savunma hazırlanması için süre verilmesi ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi otoparkında 9 Eylül 2020'de pompalı tüfekle vurulan Davut Mutlu (49), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan B.Ö. (48) tutuklanmıştı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Cep Telefonu, Hastane, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Kocaeli'de hastane otoparkında tartıştığı kişiyi öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılaması sürüyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sosyal medyadan "Baba candır" paylaşımı yapan genç, baba katili oldu Neymar, unutamadığı eski sevgilisi Natalia Barulich'in fotoğrafını beğendi 3 sınavda gözetmenlik yapan öğretmen koronaya yakalandı! 34 öğrenci karantinada Fenerbahçe'de Caner Erkin affedildi ve antrenmanlara başladı Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş Taksi ilerlemiyor diyerek hem şoförü hem de yanındaki kadını dövdü 'Mutasyon virüs' kaynaklı vakaların artığı ilimizde durum vahim! Yetkililer "Çift maske takın" uyarısında bulundu Yarın açıklanacak reform paketinin detayları netleşmeye başladı: Borçlar ertelenecek, bedelsiz arsa temin edilecek
Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı         
16:46
60 milyonluk uyuşturucuyla yakalanan Çinli kaptan aldığı cezayı durunca bayıldı 60 milyonluk uyuşturucuyla yakalanan Çinli kaptan aldığı cezayı durunca bayıldı         
16:36
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: Varyantların katkısıyla 3'üncü piki yaşamak üzereyiz Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: Varyantların katkısıyla 3'üncü piki yaşamak üzereyiz         
16:28
Annesini koronadan kaybeden İkbal Gürpınar ölüm haberini nasıl aldığını anlattı: Bağırışımla hastaneyi inlettim Annesini koronadan kaybeden İkbal Gürpınar ölüm haberini nasıl aldığını anlattı: Bağırışımla hastaneyi inlettim         
15:58
İcradan aldığı araç çalıntı çıktı, esas şoku mahkemeden çıkan kararla yaşadı İcradan aldığı araç çalıntı çıktı, esas şoku mahkemeden çıkan kararla yaşadı         
15:46
Cami bahçesindeki fidanı kıran kadına cemaat tepki gösterdi! O anlar kamerada Cami bahçesindeki fidanı kıran kadına cemaat tepki gösterdi! O anlar kamerada         
15:35
Kaş yapalım derken göz çıkardılar! Yardım organizasyonunda utandıran görüntüler Kaş yapalım derken göz çıkardılar! Yardım organizasyonunda utandıran görüntüler         
15:24
Mağaza sahibi, kabinde kıyafet deneyen kadını röntgenledi Mağaza sahibi, kabinde kıyafet deneyen kadını röntgenledi         
14:53
Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil         
14:33
İbo Show'un 16. bölüm konukları belli oldu İbo Show'un 16. bölüm konukları belli oldu         
14:29
Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu         
13:34
Mustafa Dede, budamak istediği asmada asılı kaldı Mustafa Dede, budamak istediği asmada asılı kaldı         
13:26
Koronavirüsü atlatan erişkinlere MIS-A uyarısı! Bu 4 belirtiyi görürseniz hemen doktora gidin Koronavirüsü atlatan erişkinlere MIS-A uyarısı! Bu 4 belirtiyi görürseniz hemen doktora gidin         
12:50
Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi         
11:54
2 buçuk kilogram altın ile Xbox kontrolcüsü üretildi! Kontrolcünün fiyatı 650 bin TL değerinde 2 buçuk kilogram altın ile Xbox kontrolcüsü üretildi! Kontrolcünün fiyatı 650 bin TL değerinde         
11:30
Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum         
10:46
Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü         
09:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2021 17:08:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Kocaeli'de hastane otoparkında tartıştığı kişiyi öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılaması sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei