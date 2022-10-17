Kocaeli'de evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit ilçesinde evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekiplerce yapılan çalışmada, olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli K.D'yi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Kocaeli'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika