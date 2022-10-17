Son dakika haberi: Kocaeli'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Kocaeli'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı

17.10.2022 15:22
Son dakika haberi: Kocaeli'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Son dakika gündem haberi: Kocaeli'de evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi.

Kocaeli'de evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit ilçesinde evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekiplerce yapılan çalışmada, olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli K.D'yi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Kocaeli'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Kocaeli'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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