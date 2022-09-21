Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 5'inci kısımda bulunan bir demir çelik fabrikasının açık alanda bulunan hurda deposunda 19 Eylül günü henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerinde gelen itfaiye ekipleri, açık alanda yanan hurdaları söndürmek için çalışma başlattı. Yükselen alevlerden çıkan dumanlar nedeniyle ilçenin bir bölümü dumanlar altında kaldı. Yangına müdahale edene itfaiye ekipleri 55 saat sonra alevleri kontrol altına alıp söndürdü. Yangının çıkış sebebi yapılacak inceleme sonrası netlik kazanacak. ( DHA )

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › KOCAELİ'DE HURDALIK YANGINI 55 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika

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