KOCAELİ'DE HURDALIK YANGINI 55 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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KOCAELİ'DE HURDALIK YANGINI 55 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ

21.09.2022 22:02

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde demir çelik fabrikasının açık alandaki hurda deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 55 saat süren mücadelesi sonrasında söndürüldü.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde demir çelik fabrikasının açık alandaki hurda deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 55 saat süren mücadelesi sonrasında söndürüldü.

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 5'inci kısımda bulunan bir demir çelik fabrikasının açık alanda bulunan hurda deposunda 19 Eylül günü henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerinde gelen itfaiye ekipleri, açık alanda yanan hurdaları söndürmek için çalışma başlattı. Yükselen alevlerden çıkan dumanlar nedeniyle ilçenin bir bölümü dumanlar altında kaldı. Yangına müdahale edene itfaiye ekipleri 55 saat sonra alevleri kontrol altına alıp söndürdü. Yangının çıkış sebebi yapılacak inceleme sonrası netlik kazanacak. (DHA)

YORUMLAR
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24 SAATTİR DEVAM EDEN HURDALIK YANGINI İLÇEYİ DUMAN ALTINDA BIRAKTI 24 SAATTİR DEVAM EDEN HURDALIK YANGINI İLÇEYİ DUMAN ALTINDA BIRAKTI FABRİKANIN HURDA DEPOSUNDA YANGIN FABRİKANIN HURDA DEPOSUNDA YANGIN
Kaynak: DHA

Organize Sanayi Bölgesi, İtfaiye, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KOCAELİ'DE HURDALIK YANGINI 55 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: KOCAELİ'DE HURDALIK YANGINI 55 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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