Son dakika haberi... Kocaeli'de iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Kocaeli'de iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

24.02.2022 12:09
Son dakika haberi... Kocaeli'de iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberine göre Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Tavşantepe Mahallesi'nde gece saatlerinde, iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Diğer aile fertlerinin de dahil olmasıyla büyüyen kavgada, Salih Ö. pompalı tüfekle ateş açtı.

Olayda biri ağır 6 kişi yaralandı. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Tarık Tanaç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan şüpheli Salih Ö'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.

YORUMLAR
500
Husumetli aileler kavga etti: 1 ölü, 5 yaralı Husumetli aileler kavga etti: 1 ölü, 5 yaralı Son dakika haberi... Silahlı hırsızlık çetesi çökertildi, 16 kişi gözaltına alındı Son dakika haberi... Silahlı hırsızlık çetesi çökertildi, 16 kişi gözaltına alındı

Kocaeli, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Kocaeli'de iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
12:10 Dünya koronavirüs tedbirlerini gevşetiyor! Hangi ülkede hangi uygulamalar kaldırıldı?
12:06 Çağla Şikel, babasının ölüm haberini aldığı anı anlattı: Bağırdığımı hatırlıyorum
12:03 Magnum ve Bobi uyuşturucuya geçit vermiyor! Onların burunlarından hiçbir şey kaçmıyor
12:02 Ruslar Kharkiv şehrine havadan girdi! Hava indirme harekatı görüntüleri paylaşıldı
11:59 Türk vatandaşları sığınakta! Ukrayna'da kalan Sinan Bayraklı o anları dua ederek paylaştı
11:59 Ukraynalı futbolcu savaşa böyle tepki gösterdi! Attığı gol sonrası Ukrayna Devlet Arması'nın olduğu bir tişört giydi
11:55 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Rusya'nın harekatına ilişkin ilk açıklama: Türkiye, güvenliği açısında Montrö'ye sadık kalmalıdır
11:51 Interfax Haber Ajansı iddia etti: Ukrayna'da, Bayraktar İHA'larının üsleri vuruldu
11:36 Kuruluş Osman'da dün akşam neler olacak? Osman Bey, Geyhatu'nu engellemek için ne yaptı?
10:54 Rusya savaş başlattı! Avrupa'da gaz fiyatları uçtu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 12:16:08. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Kocaeli'de iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement