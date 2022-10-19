KOCAELİ'DE İKİ GRUBUN KAVGASINDA EMRAH ÖLDÜRÜLDÜ

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada, Emrah Akkuş (28) tabanca ile vurularak hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada ateşlenen tabancadan çıkan kurşunlar, Emrah Akkuş ile yanındaki kişiye isabet etti. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 yaralıdan Emrah Akkuş, hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Tabanca ile vurduktan sonra yerde tekmelemiş

İzmit'te 1 kişinin öldürüldüğü 1 kişinin de yaralandığı kavganın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bardan elinde tabancayla çıkan bir kişinin, Emrah Akkuş'a defalarca ateş ettiği ve ardından da Akkuş'un yere düştükten sonra tekmelediği, olay yerine gelen bir kişinin de kenarda duran diğer kişinin ayaklarına ateş ettiği ve daha sonra da tabancanın kabzasıyla vurduğu görüldü.