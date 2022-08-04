Son dakika haberi: Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kaza D-100 kara yolunda ulaşımı aksattı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kaza D-100 kara yolunda ulaşımı aksattı

04.08.2022 00:35
Son dakika haberi: Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kaza D-100 kara yolunda ulaşımı aksattı

Son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kaza sonucu D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kaza sonucu D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.

D-100 kara yolunda İstanbul istikametine giden Alican A. idaresindeki 41 ABA 700 plakalı otomobil, Köşklüçeşme mevkisinde aynı yöne giden İrfan A'nın kullandığı 34 BCZ 396 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, 34 BCZ 396 plakalı araçta bulunan Meryem S. yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza nedeniyle yolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.

Trafiğin bir süre kontrollü olarak sağlandığı yoldaki ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

YORUMLAR
500
Şişli'de asayiş denetimi Şişli'de asayiş denetimi Kocaeli'de yol kenarındaki binaya çarpan midibüsteki 12 kişi yaralandı Kocaeli'de yol kenarındaki binaya çarpan midibüsteki 12 kişi yaralandı İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Devrim Bal'dan Tepki: 'Başiskele'de Tutuş Gibi Bir Meclis Üyesi Yok da Başiskele Halkının Paraları Kiralamalara Heba... İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Devrim Bal'dan Tepki: 'Başiskele'de Tutuş Gibi Bir Meclis Üyesi Yok da Başiskele Halkının Paraları Kiralamalara Heba...
Kaynak: AA

İstanbul, Tragger, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kaza D-100 kara yolunda ulaşımı aksattı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:31 Akaryakıt istasyonunda ateşlediği çakmak ATV'yi çayır cayır yaktı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
00:01 Emniyet güçleri baskın yapmıştı! İşte KPSS sorularıyla Türkiye'nin gündemine oturan Yediiklim Yayınevi hakkında tüm merak edilenler
23:59 KPSS skandalından sonra görevden alınan ÖSYM Başkanı Halis Aygün ilk kez konuştu: İtibar suikastı yapıldı
23:06 Bunalımda olan genç balkondan atladı! O anlar anbean kaydedildi
23:04 Bakan Nebati enflasyonda düşüş için tarih verdi: Aralık ayında düşüş eğilimine girecek
22:13 3 farklı Alevi derneğine yönelik saldırıda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı!
22:11 Alevlerin arasında kalan adam, balkondan sarkarak canını kurtardı
22:10 KPSS skandalına yönelik yayınevine düzenlenen operasyondan ilk görüntüler geldi!
21:11 Emniyet KPSS skandalı ile ilgili harekete geçti! Yediiklim Yayınevi'ne ait 2 iş yerinde arama çalışmaları başlatıldı
20:22 KPSS sorularıyla ilgili skandal yaratan iddiaların ardından Yüksek Öğretim Kurulu inceleme başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 01:10:30. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kaza D-100 kara yolunda ulaşımı aksattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement