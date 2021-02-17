Son dakika haberi: Kocaeli'de iş adamının öldürülmesine ilişkin davada 3 sanığa ömür boyu hapis - Son Dakika

Son dakika haberi: Kocaeli'de iş adamının öldürülmesine ilişkin davada 3 sanığa ömür boyu hapis

17.02.2021 17:39
Son dakika haberi: Kocaeli'de iş adamının öldürülmesine ilişkin davada 3 sanığa ömür boyu hapis, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 13 yıl önce iş adamı Aydın Koçaslan'ı darbederek öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 4 sanıktan 3'ü müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 13 yıl önce iş adamı Aydın Koçaslan'ı darbederek öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 4 sanıktan 3'ü müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar K.K, F.G, B.A.Y, B.A.A. bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, gelen evrak ve dilekçeler okunarak dosyalara konulmasının ardından cumhuriyet savcısı, önceki celse açıkladığı esasa ilişkin mütalaasını tekrar etti.

Duruşmada söz verilen sanıklar, önceki beyanlarını tekrar ederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Sanık avukatları da müvekkillerinin tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan K.K, F.G. ve B.A.Y. hakkında iyi hal indirimi uygulayıp sanıkların müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Heyet, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan sanık Bahattin Ardahan A'nın 7 yıl, diğer sanıkların bu suça katkılarının yardım etme niteliğinde olduğunu değerlendirerek iyi hal indirimi uygulayıp 2 yıl 11 ay hapisle cezalandırılmalarına hükmetti.

Süreç

İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'nun talimatıyla Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında Aydın Koçaslan'ın öldürülmesine ilişkin davada yargılanan muhasebeci B.A.A'nın delil yetersizliğinden beraat ettiği dosyayı yeniden ele alarak soruşturmayı derinleştirmişti.

Çalışmalar sonucu Koçaslan'ın öldürülmesi olayına karıştıkları iddiasıyla 6 Ocak 2020'de 9 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Cinayete karıştıkları gerekçesiyle adliyeye sevk edilen muhasebe sorumlusu B.A.A. ile F.G, B.A.Y. ve K.K, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından karara itiraz edilmesi üzerine ise elde edilen yeni kanıtlar sonucu 4 şüpheli tutuklanmıştı.

Cumhuriyet, Başiskele, İş Adamı, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Kocaeli'de iş adamının öldürülmesine ilişkin davada 3 sanığa ömür boyu hapis - Son Dakika


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