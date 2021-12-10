Son dakika haberi... Kocaeli'de işçi servislerinin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde iki işçi servisinin çarpışması sonucu biri ağır 10 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Dilovası kesiminde Mehmet Emin A. idaresindeki 41 P 1374 plakalı işçi servisi ile M.K yönetimindeki 41 P 2253 plakalı işçi servisi çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada araçta sıkışan ve ağır yaralanan sürücü Mehmet Emin A. ile aynı araçta bulunan 9 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Ankara istikametine bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.