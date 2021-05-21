Son dakika haberi! Kocaeli'de kaçak sigara operasyonunda 390 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kaçak sigara operasyonunda, 390 bin makaron ele geçirildi, bir şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar sonucu, Körfez ilçesinde durdurulan bir araçta 110 bin sahte TAPDK bandrollü boş makaron ile 280 bin TAPDK bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili bir zanlı hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde adli işlem başlatıldı.