Son dakika haberi... Kocaeli'de kamyonetin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fayans yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Osman Yılmaz Mahallesi 633/2 Sokak'ta B.A. yönetimindeki 34 AB 4095 plakalı fayans yüklü kamyonet, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

Kazada yaralanan sürücü B.A. ve yanındaki Ö.A. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.