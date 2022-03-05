Son dakika haberi... Kocaeli'de kamyonetin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fayans yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
Osman Yılmaz Mahallesi 633/2 Sokak'ta B.A. yönetimindeki 34 AB 4095 plakalı fayans yüklü kamyonet, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.
Kazada yaralanan sürücü B.A. ve yanındaki Ö.A. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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