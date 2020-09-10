Son dakika haberi... Kocaeli'de karantina kararına uymayanlar yurda yerleştirilecek - Son Dakika

KOCAELİ Valiliği'nin kararıyla karantina kararına uymayanlar, yurtlara yerleştirilecek. Konaklama ve yemek gibi masraflar yurtlarda kalanlardan tahsil edilecek.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz başkanlığında, koronavirüs salgını kapsamında alınması gereken tedbirler görüşüldü. Vali Yavuz, halkın yoğun olduğu yerlerin etkin denetlenmesi, alışveriş merkezleri, kafe ve restoranlar ile sahil bandındaki park, bahçe ve plajlarda denetimlerin sıklıkla yapılması, denetimlerde maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilip edilmediğinin kontrol edilmesi talimatını verdi. Pandemi nedeniyle tedbirlerin vatandaşın sağlığı için alındığını belirten Vali Yavuz, kurallara sıkı sıkıya uyulmasını istedi.