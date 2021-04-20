Son dakika haberi: Kocaeli'de "kasten öldürmek" iddiasıyla hakim karşısına çıkan sanık: "Keşke onun yerine ben ölseydim" - Son Dakika

Kocaeli'de Levent Bat'ı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan arkadaşı, hakim karşısına çıktı.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada müşteki olarak maktulün babası Nedim, ağabeyleri Mert ve Muharrem Bat, tutuklu sanık İbrahim Ö, tanık T.S. ile taraf avukatları hazır bulundu. Diğer tanıklar E.N.Y. ile E.T. ikametleri Bursa'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Mahkeme heyetinin olayı anlatmasını istediği sanık, üç arkadaşıyla Kartepe ilçesinde bir dağ evine gitmek üzere buluştuklarını, yolda, gidecekleri evin müsait olmaması nedeniyle fikir değiştirip arkadaşı Levent Bat'a gitmeye karar verdiklerini söyledi.

Güzergahlarındaki büfeden yaklaşık 2,5 litre alkol aldıklarını, bir oda, bir salon evde birlikte vakit geçirmelerinin ardından bir süre sonra tanık E.N.Y. ile uyumak üzere maktulün odasına gittiklerini, maktulün ise dışarı çıkacağını belirterek kendisinden arabasının anahtarı ile bir miktar para istediğini ifade etti.

Anahtar ve parayı verdiğini, dışardayken telefonla kendisini arayan Levent'in, evin yakınlarında polis olduğunu söylemesi üzerine yanlarında el yapımı ruhsatsız tabanca bulunduğu için paniğe kapıldıklarını ve tabancayı evde saklama telaşına düştüklerini belirten sanık, diğer arkadaşları uyuduğu sırada arkadaşının eve döndüğünü, elinde oynadığı, Levent'in "oynama, patlar" diye ikazına rağmen kendi başına da doğrulttuğu tabancanın bir anda ateş aldığını ve karşısında oturan arkadaşını vurduğunu öne sürdü.

Bat'ın yaralanması üzerine evdekilerin de uyandığına, panik havasının hakim olduğuna işarete eden İbrahim Ö, 112 Acil Servis'i aradıklarını, sağlık ekiplerinin yetişemeyeceklerini düşünerek hastaneye otomobille kendileri götürme kararı aldıklarını, kız arkadaşları E.N.Y. ile E.T'nin evde kaldığını, diğer arkadaşı T.S. ile yaralıyı alıp hastaneye gittiklerini, kendisinin olayda kullanılan tabancayla hastane polisine teslim olduğunu aktardı.

Vurulmasının ardından Levent'in son sözlerinin "Kardeşim İbo" olduğunu iddia eden sanık, "Levent ile kardeş gibiydik, bu güne kadar herhangi bir problemimiz olmadı. Olay kaza sonucu gerçekleşti." dedi.

Sanık, şöyle devam etti:

"Olaydan sonra niyetimiz kurtarmaktı. Keşke olmasaydı, keşke benim kafamda oynarken patlasaydı. Yıllardır dostluk yapan kardeşimi vurdum. Kaza da olsa ben sorumluyum. Keşke onun yerine ben ölseydim. Ailesine saygısızlık yapmak istemem ama en az onlar kadar üzüntülüyüm."

Öte yandan maktulün babası Nedim Bat, sanığın olayı anlattığı sırada fenalaşması üzerine avukatları ve yakınlarının yardımıyla salondan çıktı.

Tanık E.N.Y, arkadaşı E.T. ile alkol kullanmalarının ardından İbrahim Ö. ve T.S. ile buluştuklarını, alkol kullanmaya İbrahim'le ortak arkadaşları Levent Bat'ın evinde devam ettiklerini söyledi.

Olay anında aşırı alkollü olduğunu, arkadaşı E.T'nin "Çocuk vuruldu, yardım edin" diye bağırmasıyla uyandığını, sonrasında kendilerinin evde beklediklerini, İbrahim ve T.S'nin hastaneye götürmek üzere Levent'i otomobile taşıdıklarını aktardı.

-"Arka koltukta stori çekiyorduk"

Tanık E.T. de İbrahim Ö. ile E.N.Y'nin odaya gitmelerinin ardından kendisinin salonda sızdığını, gürültüye uyandığını, yerde sırt üstü yatar vaziyette Levent'i gördüğünü, kendisinin de acil tıp teknikeri olması nedeniyle tampon yaparak müdahale etmeye çalıştığını dile getirdi.

İbrahim ile T.S'nin Levent'i hastaneye götürmesinin ardından E.N.Y'nin odaya giderek tekrar uyuduğunu, kendisinin de polisi beklediğini ifade eden E.T, eve gelen polisle E.N.Y'yi uyandırdıklarını kaydetti.

E.T, avukatının, Levent'in evine gittikleri sırada yolda polis görüp, yönlerini değiştirip değiştirmediklerini sorusunu ise "Giderken polis görmedim. Alkollüydük, arabada yüksek ses müzik açıktı. Arka koltukta stori çekiyorduk." diye cevapladı.

Mahkeme heyetinin huzuruna çıkan tanık T.S. de maktulü o akşam tanıdığını, olayın ardından 112 Acil Servis'i aradığını ancak adresi bilmediği için adresi tarif edemediğini, hastaneye gittikleri sırada bir ambulansla karşılaştıklarını, "hastamız var" deyip yaralıyı almadıklarını, kendilerinin otomobille yola devam etmek zorunda kaldıklarını öne sürdü.

Müşteki avukatları, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, eksik hususların giderilmesini talep etti.

Sanık avukatı da sanığın olayın ardından suçu kabullendiğini, kendisinin teslim olduğunu, yaralıyı kurtarmak için elinden geleni yaptığını vurgulayarak, tanıklarla görüşme fırsatı olduğu halde bir kurgu, yönlendirme yapma gereği duymadığını söyledi.

Tanıkların ifadelerindeki çelişkilerin, olay anında aşırı derecede alkollü olmalarından kaynaklanabileceğine işaret eden avukat, maktulün arkadan vurulmuş olabileceğine yönelik kriminal ve otopsi raporlarında çelişkiler bulunduğunu, bu hususların giderilmesi gerektiğini kaydetti.

Müvekkilinin 10 aydır tutuklu bulunduğunu, delil karartmasının söz konusu olmadığını ifade eden sanık avukatı, tahliyesi yönünde karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti ise sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Kocaeli'de 21 Haziran 2020'de silahla ateş edilerek göğsünden ağır yaralanan Levent Bat, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerden 2'si cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından serbest bırakılmış, mahkemeye sevk edilen şüphelilerden İbrahim Ö. tutuklanmış, T.S. ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.